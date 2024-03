Ben Broeders veut conclure l'hiver en beauté, pour préparer les Jeux au mieux

"Mon rythme n'est pas ce qu'il aurait pu être. J'ai été très malade à deux reprises cet hiver. Ce n'est pas amusant. Mais en attendant, je me sens à nouveau bien. J'ai hâte d'y être. C'est le plus important", a déclaré le Louvaniste à l'avant-veille de son entrée en action.

Broeders a réalisé son meilleur résultat de la saison il y a plus d'une semaine à Clermont-Ferrand, où il a franchi 5m72. Il a montré qu'il était prêt à jouer un rôle en Écosse. "Je n'ai pas le sentiment qu'un bon classement soit hors de portée. Reste à voir lequel ce sera (rires). Je dois surtout sauter régulièrement et efficacement. Cela reste un championnat et le niveau est relevé. C'est dommage que j'aie été malade deux fois, mais je me battrai pour finir le plus haut possible".