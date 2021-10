BENE-League - Bocholt s'impose contre Pelt et conserve sa 2e place

(Belga) Bocholt s'est imposé 37-28 contre le Sporting Pelt samedi dans le choc de la 9e journée de la BENE-League, le championnat belgo-néerlandais de handball.

Bocholt a conservé la deuxième place du classement car les Lions, premiers, se sont imposés dans le même temps sur le parquet du HC Atomix sur le score de 36-39. Malgré sa défaite, Pelt est toujours 3e. Aalsmer s'est imposé 35-27 contre Tongres et occupe la 4e place alors que Volendam et Visé, respectivement 5e et 6e, ont aussi connu la victoire samedi à Hurry Up (34-39) et à Hasselt (22-28). (Belga)