(Belga) La rencontre entre Atomix et Hurry Up clôturait dimanche la 15e journée de BENE-League de handball. Le club bruxellois n'a pas fait le poids dans cette rencontre qui a vu Hurry Up s'imposer sur un score sans appel de 25-41. Un succès qui permet à Hurry Up de chiper la sixième place du classement à Visé.

De son côté, Atomix reste avant-dernier et compte trois points de retard sur Hasselt. Les hommes de Jelle Vonckx auront bien du mal à éviter la relégation. (Belga)