BENE-League - Visé grand perdant de la 18e journée

(Belga) Bocholt, qui était déjà assuré de participer au Final Four, a conforté sa suprématie actuelle dans la BENE-League de handball samedi avec une victoire 33-27 contre Tongres. Grâce à leurs victoires contre respectivement Atomix (37-27) et Hurry Up (32-26), les Lions et Bevo ont obtenu leur billet pour le week-end final.

Il ne reste plus que la quatrième et dernière place à pourvoir. Visé, battu 24-20 à Pelt, a laissé passer sa chance. Les Liégeois ont0 rétrogradé à la 4e place du classement et ne compte plus qu'un point d'avance sur Pelt. Et avec les matchs contre Volendam et Bevo (tous deux à domicile) et les Lions et Bocholt (à l'extérieur), cete avance n'est pas un luxe. Le programme de Pelt, face à Aalsmeer et Tongres (tous deux à la maison) et Volendam et chez les Lions (tous deux à l'extérieur), semble un peu plus facile. Dans la bataille pour la participation aux play-offs belges, Hasselt a gagné contre Aalsmeer (26-23). Hasselt réduit l'écart sur Tongres à quatre points. Le derby entre Tongres et Hasselt aura lieu le week-end prochain. . (Belga)