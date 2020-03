BENE-League - Visé, Kembit-Lions et Herpertz/Bevo rejoignent Achilles Bocholt au le Final Four

(Belga) Visé, Kembit-Lions et Herpertz/Bevo ont rejoint Achilles Bocholt au Final Four de la BeNe-League de handball (m) à l'issue de la dernière journée de la phase régulière disputée samedi soir.

Déjà qualifié, Achilles-Bocholt s'est imposé face à Visé 40 à 32 dans un remake de la finale de l'an dernier. Les Visétois iront tout de même au Final Four profitant de la défaite de Sporting Pelt à Kembit-Lions (30 à 27). La bonne affaire est faite aussi pour Herpertz/Bevo victorieux 28 à 23 de Volendam. Enfin, Aalsmeer a battu Atomix 27 à 20, Hasselt s'est imposé face à Houten (30-27) et Tongres a émergé face à Hurry Up 31 à 29. Au classement final de la phase régulière, Achilles Bocholt (41 points) devance Kembit-Lions et Herpertz/Bevo avec 32 points chacun. Visé est 4e avec 29 unités et dépasse in extremis Pelt (29 pts aussi). Houten, 11e, et Atomix, 12e, ferment la marche avec 6 unités. Le Final Four se déroule le week-end prochain, les 14 et 15 mars à Den Bosch aux Pays-Bas avec en demi-finale samedi (15h00) à nouveau un duel entre Achilles Bocholt et Visé d'une part, et à 17 heures, entre Kembi-Lions et Herpertz/Bevo d'autre part. La finale est au programme le dimanche 15 mars (16h00). Il n'y aura pas de match pour la 3e place. (Belga)