Benoit Hellings: "L'athlétisme est très important pour la ville de Bruxelles"

Un tel événement n'est pas inhabituel dans la capitale. "Nous avons l'expérience du Mémorial Van Damme et des 20 kilomètres de Bruxelles, entre autres. Si vous regardez la façade du Stade Roi Baudouin, vous verrez de grandes photographies d'athlétisme. Nous avons rénové la piste afin que le Mémorial Van Damme puisse rester à Bruxelles. Pour nous, le football et l'athlétisme doivent pouvoir aller de pair, car l'athlétisme est très important pour la ville de Bruxelles. Dimanche, on courra peut-être sous la pluie, mais nous sommes en Belgique et c'est un cross, donc cela fait partie du jeu".

Gery Follens, président de la Ligue flamande d'athlétisme, a ensuite pris la parole à l'Atomium et s'est également amusé de la mauvaise météo. "Appelons ça le soleil belge", a-t-il plaisanté avant d'évoquer la pertinence d'accueillir l'évènement à Bruxelles. "Pour notre fédération il est très important de pouvoir organiser un tel championnat. En avril 2025, il y a encore les championnats d'Europe de course sur route à Bruxelles et à Louvain, donc deux grandes compétitions en un an et demi. Nous en sommes très fiers".