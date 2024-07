Besard grimpe au 18e rang du BMW International Open, Pieters suit à la 24e place

Besard, 24 ans, a bondi de la 87e à la 18e place grâce à un deuxième tour en 66 coups, six sous le par, après un eagle, cinq birdies et un bogey. Avec son total de 138, six sous le par, il compte sept coups de retard sur l'Ecossais Ewen Ferguson, leader grâce à un tour en 64 coups avec deux longueurs d'avance sur le Français Romain Langasque.

Thomas Pieters a rendu une carte de 70, deux sous le par après quatre birdies et un double bogey. Avec son total de 139, il recule en 24e position.