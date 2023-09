Bethy Mununga disputera l'Euroligue avec son club roumain de Sepsi-SIC

Avec un nouveau succès (62-63) lors du match retour des qualifications les opposant aux Lettones de Riga, Bethy Mununga et son club roumain de Sepsi-SIC se sont qualifiés mercredi pour l'Euroligue de basket.

Après leur succès à domicile la semaine dernière (59-54), Bethy Mununga et ses coéquipières se sont imposées une seconde fois au retour.

Révélation de l'été avec les Belgian Cats lors de l'Euro qui a sacré la Belgique, l'intérieure bruxelloise, 26 ans, a terminé avec 6 points (3/5 à 2 points) et 9 rebonds en 28 minutes alors que ses équipières la Bulgare Borislava Hristova et la Suèdoise Ellen Nystrom ont inscrit respectivement 16 et 21 points.