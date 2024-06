Bethy Mununga quitte Villeneuve d'Ascq rejoint Vitoria-Gasteiz en Espagne

L'ailière forte des Belgian Cats Bethy Mununga jouera la saison prochaine à Araski, club qui évolue à Vitoria-Gasteiz en Espagne. Elle arrive après une brillante saison à Villeneuve d'Ascq. Elle y a été sacrée championne de France et disputé la finale de l'Euroligue.

Formée à l'université de South Florida, Mununga (1m80), qui aura 27 ans le 22 juillet, s'est révélée dans le club roumain de Sepsi où elle a démontré des qualités de rebondeuse qui lui ont valu de devenir un élément incontournable de l'effectif des Belgian Cats sacrées championnes d'Europe.

"C'est une joueuse qui a une grande capacité de rebond. Bethy Mununga est capable de mettre la balle au sol et possède un bon tir à trois points. Sur le plan défensif, elle est capable de défendre des joueuses de différentes positions grâce à son intensité et à sa robustesse. Bethy cherche à rejoindre une équipe où son rôle est plus important", s'est réjouie sa nouvelle coach Made Urieta.