Biathlon: Boe sauve son trône, difficile transition pour les Bleus

Un après le départ à la retraite de Martin Fourcade, la transition a été compliquée pour l'équipe de France de biathlon, incapable de se mêler à la lutte pour le gros globe de cristal, qui est resté in extremis entre les mains de Johannes Boe.

. Boe accroché mais toujours debout

Ce fut dur et compliqué mais Johannes Boe est tout de même parvenu à s'offrir une 3e Coupe du monde malgré la folle résistance de son jeune compatriote Sturla Holm Laegreid. Le suspense a été total jusqu'à l'ultime course de la saison, la mass start d'Ostersund, et Boe a senti de très près le souffle de la défaite mais il a su résister en dépit d'un rendement au tir bien inférieur aux années précédentes.

Le Norvégien (27 ans) avait prévenu dès le début de cet hiver que l'absence de son grand rival Martin Fourcade avait créé un vide et qu'il avait du mal à se transcender. Il ne pensait pas si bien dire. Malgré une belle régularité (aucun résultat en dessous de la 11e place), il a été beaucoup moins rayonnant que ces deux dernières années (4 succès) et a été poussé dans ses derniers retranchements.

Si Boe a été sauvé de justesse, le petit monde du biathlon aura surtout découvert l'immense talent de Laegreid, l'un des grands animateurs de l'exercice 2020-2021. Le Norvégien ne s'est finalement pas emparé du gros globe de cristal mais il s'est d'ores et déjà imposé à 24 ans comme l'une des meilleures gâchettes du circuit (93% de réussite au tir) et a sans doute pris date pour l'avenir avec un bilan exceptionnel pour sa première saison complète en Coupe du monde (7 victoires, les petits globes de l'Individuel et de la poursuite, quatre titres de champion du monde).

. Les Bleus orphelins de Fourcade

La page Martin Fourcade a été logiquement très difficile à tourner pour l'équipe de France. Avec seulement 6 victoires sur le circuit (3 pour Quentin Fillon-Maillet, 2 pour Simon Desthieux, 1 pour Emilien Jacquelin), le compte n'y est pas pour les Bleus, largement distancés par l'armada norvégienne (15 succès). Aucun leader n'a émergé à l'image de Fillon-Maillet, qui avait pourtant clamé son intention de lutter pur le gain du gros globe de cristal mais qui n'a pas pu reprendre le flambeau laissé vacant par Fourcade.

Le 2e sacre d'Emilien Jacquelin en poursuite aux Mondiaux de Pokljuka aura été l'unique fait marquant de cette saison pour les Français. Le Grenoblois a de nouveau démontré qu'il était redoutable dans les courses en confrontation directe avec son tir engagé et supersonique. Trop souvent adepte de la prise de risque maximale, il manque toutefois cruellement de constance pour espérer briller tout le long de l'hiver. A un an des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, le chantier est vaste pour l’équipe de France.

. Eckhoff a tout écrasé

A 30 ans, Tiril Eckhoff a obtenu une consécration tardive à l'issue d'un exercice qu'elle aura outrageusement dominé. Longtemps dans l'ombre, la Norvégienne a changé de dimension avec 13 victoires, à une unité du record de succès sur une saison détenu par la Suédoise Magdalena Forsberg (14) depuis 2001.

Revenue des Championnats du monde avec six podiums dont quatre titres, Eckhoff n'a laissé que des miettes à ses concurrentes. Dans ces conditions, les Bleues ont eu bien du mal à exister (2 succès pour Julia Simon).