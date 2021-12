Biathlon: la France 3e du relais femmes à Hochfilzen

L'équipe de France femmes, composée d'Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier et Justine Braisaz-Bouchet, a pris la 3e place samedi du relais (4x6 km) disputé à Hochfilzen (Autriche) et comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Victorieuses la semaine dernière à Ostersund (Suède), les Bleues ont basculé en tête de la course après le 2e tir d'Anaïs Chevalier-Bouchet mais elles ont été ensuite handicapées par les défaillances derrière la carabine de Chloé Chevalier (4 pioches) et de Justine Braisaz-Bouchet (6).

La Suède (Linn Persson, Anna Magnusson, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg) a survolé l'épreuve, malgré un tour de pénalité pour Hanna Oeberg, l'ultime relayeuse, en devançant de 29,1 secondes la Russie (Valeriia Vasnetcova, Svetlana Mironova, Uliana Nigmatullina, Kristina Reztsova). La France a franchi la ligne d'arrivée avec 59,2 secondes de retard.

"C'était un peu stressant mais ça finit bien", a réagi Chloé Chevalier. "On a fait beaucoup de pioches mais ça reste une jolie course. Le pas de tir est difficile, l'arrivée est compliquée. Il y a une différence d'altitude par rapport à Ostersund où on était plus bas. Beaucoup se retrouvent en difficulté. On est plus essoufflé en arrivant au tir."

Ce résultat confirme le retour au premier plan des Bleues, qui comptabilisent également quatre podiums sur le plan individuel, après deux ans très compliqués.

"On a très bien travaillé ensemble cet été et on a tiré les leçons du passé", a expliqué Chloé Chevalier. "On est tourné vers le haut."