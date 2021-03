Biathlon: le Français Quentin Fillon-Maillet remporte le sprint de Nove Mesto

Le Français Quentin Fillon-Maillet a remporté jeudi le sprint de Nove Mesto, comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Fillon-Maillet (28 ans), auteur d'un sans-faute au tir, a signé sa 2e victoire de la saison, la 5e de sa carrière, en devançant le Norvégien Tarjei Boe et l'Italien Lukas Hofer.

Malheureux aux Mondiaux de Pokljuka (aucun titre, une seule médaille) et distancé dans la course au gros globe de cristal, son principal objectif de l'hiver, le Jurassien retrouve le sourire et met la pression sur Tarjei Boe pour le gain de la 3e place du classement général.

Derrière Fillon-Maillet, deux autres Français ont également brillé. Emilien Jacquelin, sacré champion du monde de la poursuite pour la 2e fois d'affilée à Pokljuka, a échoué au pied du podium (4e) alors qu'Antonin Guigonnat, médaillé d'or du relais mixte simple aux Mondiaux (avec Julia Simon), a pris la 6e place, son meilleur résultat de la saison.

La lutte pour le gros globe de cristal reste toujours aussi indécise. Le Norvégien Sturla Holm Laegreid, révélation de cet exercice 2020-2021 (24 ans), a terminé 5e et grappillé 8 points au leader et double tenant du titre Johannes Boe, seulement 9e. Laegreid revient à 25 longueurs de Boe à quatre courses du dénouement.

Selon le règlement de la Fédération internationale de biathlon (IBU), il faudra toutefois retrancher en fin de saison les quatre plus mauvais résultats de chaque biathlète.