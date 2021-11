Biathlon: Marketa Davidova première lauréate de la saison, très mauvais départ pour les Bleues

La Tchèque Marketa Davidova a remporté samedi l'Individuel (15 km) d'Ostersund (Suède), en ouverture de la Coupe du monde de biathlon, alors que les Françaises sont totalement passées à côté.

Davidova, championne du monde en titre de la spécialité et auteure d'un sans-faute au tir, a signé la 3e victoire de sa carrière en devançant l'Autrichienne Lisa-Theresa Hauser et l'Allemande Denise Herrmann, à l'issue d'une première course marquée par la défaillance des principales favorites.

La Norvégienne Tiril Eckhoff, la tenante du gros globe de cristal, n'a pris que la 30e place en commettant cinq erreurs à la carabine, sa dauphine et compatriote Marte-Olsbu Roeiseland finissant 10e avec 3 fautes.

Les Bleues, handicapées par leur inefficacité chronique au tir, ont vécu un véritable calvaire et ont très mal entamé cette saison olympique. La première représentante française, Anaïs Bescond, ne s'est classée que 28e (4 fautes). Anaïs Chevalier-Bouchet, N.1 tricolore en 2020-2021, est encore plus loin (52e, 5 fautes).