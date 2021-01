Biathlon: quatrième victoire de Laegreid, nouveau triplé norvégien

Sturla Holm Laegreid, révélation de la saison, a remporté samedi la poursuite d'Oberhof (Allemagne), sa quatrième victoire en Coupe du monde de biathlon, la Norvège s'offrant son deuxième triplé en deux jours.

Vingt-quatre heures après avoir placé trois de ses représentants aux trois premières places du sprint, la Norvège a récidivé, une nouvelle preuve de son écrasante domination sur le circuit. Depuis le début de l'hiver, les Nordiques comptent vingt podiums (dont huit succès) en onze courses. Ils avaient notamment réussi un quadruplé le 17 décembre lors du sprint de Hochfilzen (Autriche).

Auteur d'un 18/20 au tir, Laegreid (23 ans) a devancé Johannes Dale et Tarjei Boe. Laegreid met ainsi une grosse pression sur Johannes Boe, le leader de la Coupe du monde, qui a connu une très mauvaise journée. Le double tenant du gros globe de cristal, vainqueur du sprint vendredi, a totalement craqué sur son premier tir debout avec quatre fautes (7 au total), se contentant au final de la huitième position.

Fabien Claude a été le meilleur Français en échouant au pied du podium (4e). Comme dans le sprint, Simon Desthieux a fini dans le Top 10 (9e).

"Il y a beaucoup de positif dans cette course, il y a encore forcément des choses à améliorer mais j'ai envie de me satisfaire de ça, a expliqué Fabien Claude. J'ai donné tout ce que j'avais sur les skis, au tir ce sont des petites erreurs (2 au total, ndlr), c'est dommage, mais ça reste une belle 4e place."

"On est en manque de repères après une coupure et j'avais envie de bien attaquer le début d'année même si Oberhof n'est pas la piste qui me convient le mieux avec de très longues bosses. Mais on y est pour deux semaines et c'était important de bien l'aborder. J'ai l'impression de devenir un meilleur biathlète de jour en jour. Je construis mes courses et j'ai des bases de plus en plus solides", a ajouté le Français (26 ans), installé à la 10e place du classement général de la Coupe du monde et qui compte deux podiums cette saison.