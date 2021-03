Biathlon: Simon Desthieux finit fort

Deux semaines après avoir ouvert son compteur en Coupe du monde de biathlon, le Français Simon Desthieux a bouclé la saison dimanche par un deuxième succès lors de la mass start d'Ostersund (Suède).

Le Français finit très fort et enrichit enfin un palmarès longtemps vierge sur le plan individuel. Champion olympique du relais mixte à Pyoengchang en 2018 puis médaillé d'or mondial en relais en 2020 à Anterselva, Desthieux n'avait jusque-là brillé qu'au sein d'un collectif. En l'espace de quinze jours, il s'est découvert de nouveaux talents pour terminer l'exercice 2020-2021 en beauté.

Dans des conditions très difficiles en raison du vent violent soufflant sur le site suédois, le Français s'est montré très adroit derrière la carabine (2 fautes) pour cueillir la 2e victoire de sa carrière après celle décrochée lors du sprint de Nove Mesto (République tchèque), le 6 mars.

Sorti juste derrière Eduard Latypov à l'issue du dernier passage sur le pas de tir, il a su se défaire tranquillement du Russe pour finir avec une confortable avance (8,9 secondes). Le Norvégien Johannes Boe a pris la 3e placeà 17,5 secondes et sécurisé un 3e gros globe de cristal d'affilée au détriment de son compatriote Sturla Holm Laegreid, seulement 8e.

- "Pleinement relancé" -

"Je sentais que les jambes étaient bonnes mais je ne pouvais pas me reposer là-dessus. Les conditions de vent étaient tellement compliquées que je savais que ça se jouerait sur le tir. J'ai su garder mon cap et m’adapter à ce vent. Cela n'a pas été simple. Donc je suis très content parce que ce n'était pas gagné d'avance", a déclaré le Français.

Desthieux assure que le sprint de Nove Mesto ne lui a pas spécialement servi de déclic. Selon lui, il ne fait que retrouver des moyens physiques perdus en 2020.

"Je retrouve des sensations et maintenant je peux jouer, a-t-il affirmé. La différence est énorme. J'arrive à suivre, j'arrive à me dépasser et à me faire plaisir".

De quoi aborder la prochaine saison avec plus de sérénité, avec en point de mire les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

"Pour la confiance, ça fait du bien et ça me relance pleinement. Parce que ce sont des choses derrière lesquelles je courais depuis longtemps. J'ai retrouvé du renouveau et les qualités que j'avais perdues à un moment donné. Même si je n'en suis pas à dire que je vais jouer le général", a-t-il expliqué.