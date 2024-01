Bilbao et Thijs De Ridder battent Porto

Thijs De Ridder et Bilbao ont battu Porto 90-86 mercredi, lors de la cinquième journée de la deuxième phase de la FIBA Europe Cup de basket.

De Ridder a disputé 15:44, terminant avec 2 points et 2 rebonds.

Après quatre victoires et une défaite, les Basques trônent en tête du groupe K avec 9 points et sont assurés de la qualification en quarts de finale. Porto et Göttingen suivent avec 8 unités. Balkan Botevgrad ferme la marche avec 5 points.