BNXT League - Anvers chute en déplacement à Den Bosch

(Belga) Les Giants d'Anvers se sont inclinés, jeudi soir, en déplacement sur le parquet des Néerlandais de Den Bosch (95-81) pour le compte de la 2e journée en Elite Gold de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

D'entrée de jeu, les joueurs locaux faisaient admirer leur réussite au périmètre. Edon Makhuni (22 points) et Austin Price (20 points) faisaient feu de partout à 3 points (quatre paniers convertis chacun) pour permettre à Den Bosch de prendre les commandes de la rencontre en première mi-temps (24-20 et 54-44 à la pause). En confiance, les Néerlandais profitaient des largesses défensives anversoises pour continuer de creuser l'écart (78-66) dans un match qu'ils ont finalement dominé de bout en bout (95-81). Elvar Fridriksson termine meilleur joueur côté Anvers avec 18 points, 4 rebonds et 6 passes. Au classement, Ostende reste en tête de l'Elite Gold avec 20 points. Suivent Leiden (20), Den Bosch (20), Mons (19), Malines (18), Groningue (18), Anvers (18), Zwolle (16), Louvain (16), Feyenoord (15). (Belga)