BNXT League - Anvers, Louvain et Charleroi s'imposent en terre néerlandaise

(Belga) Anvers s'est imposé, après prolongation, sur le terrain de Leiden (92-96) samedi soir en Elite Gold de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Louvain l'a également emporté sur le parquet de Groningue (68-72). En Elite Silver, le Spirou de Charleroi conserve son brevet d'invincibilité en s'imposant à Weert (65-80).

Si Leiden prenait le meilleur départ (28-21) grâce à Einaras Tubutis (15 points et 7 rebonds), les Anversois réagissaient rapidement au deuxième acte pour virer en tête à la pause (42-46). Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coup pour coup (62-68) pour finalement filer en prolongation (81-81). Un temps complémentaire mis à profit par les Giants pour filer vers la victoire au bout du suspense (92-96). Matt Tiby termine meilleur marqueur du match avec 19 points. Toujours en Elite Gold, Louvain s'est imposé à Groningue grâce à un excellent troisième quart-temps. Menés 37-29 à la pause, les Louvanistes infligeaient un 10-28 au retour des vestiaires pour filer vers la victoire (68-72) sous l'impulsion de Joshua Heath (20 points). En Elite Silver, le Spirou de Charleroi, bien emmené par Yoeri Schoepen (20 points), n'a pas éprouvé de difficulté pour l'emporter à Weert (34-51 et 65-80). Ostende reste en tête du classement de l'Elite Gold avec 27 points. Suivent Malines (24), Leiden (24), Den Bosch (24), Louvain (23), Groningue (22), Anvers (21), Mons (21), Zwolle (19) et Feyenoord (17). Le classement de l'Elite Silver est toujours dominé par le Spirou de Charleroi avec 24 points. Suivent Limburg United (22), Leeuwarden (22), Alost (21), Weert (19), Yoast United (17), Liège (17), le Brussels (17), Amsterdam (17), Den Helder (16) et La Haye (13). (Belga)