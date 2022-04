BNXT League - Battu à Den Bosch, Ostende s'incline pour la première fois de la saison en championnat

(Belga) Ostende s'est incliné pour la première fois de la saison en championnat vendredi soir en déplacement chez les Néerlandais de Den Bosch (75-66) pour le compte de la 5e journée de l'Elite Gold en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. En Elite Silver, Alost a été battu par Leeuwarden (82-75).

Les champions de Belgique sont passés à côté de leur première mi-temps. Dominé par la puissance physique de Den Bosch (42 rebonds captés à 29), Ostende a rapidement vu les locaux prendre les devants (14-12 et 40-28 à la pause) sous l'impulsion de Thomas Van Der Mars (16 points et 7 rebonds). L'écart continuait de grandir au retour des vestiaires (56-41) avant le réveil ostendais. Les Côtiers mettaient plus d'intensité défensive pour revenir à 3 unités (67-64) avant de finalement craquer dans les derniers instants (75-66). De son côté, Alost a été battu pour la première fois dans cette phase 'cross border' en déplacement à Leeuwarden. Les Néerlandais ont pu compter sur Nigel Pruitt (31 points) pour prendre le large en première mi-temps (44-31) et gérer la deuxième mi-temps même si Alost est repassé devant à l'entame de money-time (82-75). Malgré cette défaite, Ostende reste en tête de l'Elite Gold avec 27 points. Suivent Malines (24), Den Bosch (24), Leiden (23), Groningue (21), Louvain (21), Mons (21), Anvers (19), Zwolle (19) et Feyenoord (17). L'Elite Silver est toujours dominé par le Spirou de Charleroi (22 points). Suivent Leeuwarden (22), Alost (21), Limburg United (20), Weert (18), Yoast United (17), Liège (17), le Brussels (17), Amsterdam (17), Den Helder (16), La Haye (12). (Belga)