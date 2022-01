BNXT League - Christophe Beghin n'est plus le coach des Giants d'Anvers

(Belga) Anvers a annoncé vendredi se séparer de son coach, Christophe Beghin à la suite d'une série de moins bons résultats des Giants.

"D'un commun accord", précise le club de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, dans son communiqué. "Luc Smout, le coach de Giants 2, assurera l'interim avec Randy Oveneke qui conserve son poste d'assistant", ont ajouté les Giants d'Anvers qui espèrent pouvoir se racheter en Coupe de Belgique avec un quart de finale prévu les 21 et 23 janvier contre Kangoeroes Malines. Joueur pour Anvers entre 2008 et 2010 puis en 2016-2017, Christophe Beghin était devenu assistant de Roel Moers avant de devenir le coach principal d'Anvers en 2019. Anvers a encaissé jeudi une troisième défaite de suite en Ligue des Champions de basket, battu 87 à 72 à Reggio Emilia pour le compte de la 3e journée. En championnat, Anvers occupe la deuxième place avec dix victoires et cinq défaites derrière le leader Ostende, invaincu en 13 rencontres, mais derrière Kangoeroes Malines aussi au nombre de défaites (3 en 12 matches). (Belga)