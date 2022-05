BNXT League - Jean-Marc Jaumin prolonge au Phoenix Brussels

(Belga) Jean-Marc Jaumin et le Phoenix Brussels ont prolongé leur collaboration, a annoncé le club bruxellois de BNXT League mardi sur les réseaux sociaux.

Jean-Marc Jaumin sera ainsi encore le coach du Brussels la saison prochaine et dispose d'une option pour une saison supplémentaire en 2023-2024. Jaumin était arrivé en octobre dans la capitale belge après avoir vu son contrat rompu à Den Bosch aux Pays-Bas. Il avait succédé à Ian Hanavan démis de ses fonctions pour mener le club bruxellois jusqu'au 2e tour des playoffs transfrontaliers, éliminé par Anvers. Bruxellois de naissance, Jean-Marc Jaumin, 52 ans, a connu une carrière de joueur qui l'a fait passer, notamment, par Malaga, le Real Madrid, Gran Canaria, Ostende ou encore Mons-Hainaut. Coach depuis 2008, il s'est notamment occupé d'Ostende et d'Alost en Belgique, mais également de Lugano et de Genève en Suisse ainsi que de Den Bosch donc, aux Pays-Bas. (Belga)