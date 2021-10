BNXT League - Liège et Limbourg United toujours sans victoire après les visites de Mons et Ostende

(Belga) Liège a concédé sa 4e défaite de rang en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, vendredi soir. Les Liégeois ont été battus à domicile par Mons-Hainaut 72-84 (repos 31-42). Dans l'autre match de la soirée, Limbourg United a connu un sort identique avec une 5e défaite. Les Limbourgeois ont mené au repos (45-36) mais ont cédé après la pause (36-52) et se sont inclinés au final 81-88 face aux champions d'Ostende. Les Côtiers restent invaincus après cinq rencontres et conservent la tête de la compétition avec 10 points. Mons-Hainaut est deuxième avec 9 points. Limburg United avec 5 points est 7e et Liège reste 10e et dernier avec 4 points.

Le pivot des Renards Emmanuel Nzekwesi s'est révélé décisif face à Liège. Avec 21 points (9/11 aux tirs) et 10 rebonds (3 offensifs), il s'est révélé trop fort pour la défense locale. Avec 8 points dans la seule première période, il avait permis de faire la différence (11-22). Les visiteurs ont ensuite parfaitement géré leur avantage (31-42 à la pause, 50-58 après la 3e période). Le meneur américain David Nichols a effectué ses grands débuts avec Mons. Il a laissé entrevoir de bonnes choses (13 pts do,nt 2/5 à 3pts et une évaluation de +11). Au Sporthal Alverberg, l'équipe locale a bien cru pouvoir faire tomber les champions au moins pendant les deux premières périodes remportées 24-19 et 21-17 (45-36). Un 0-13 concédé d'entrée dans le 3e période replaça les hommes de Dario Gjergja sur les rails (45-49). Le duo Randolph (23 pts) Booth (18 pts) a compensé la belle prestation côté visité de Nelson (24 pts, 6 rebs). Limbourg va regretter son manque d'adresse aux lancers francs avec à peine 10 tirs réussis sur 21.