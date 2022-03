BNXT League - Liège se reprend et s'impose face à La Haye

(Belga) Liège Basket s'est imposé sans trop de problème mardi soir à domicile face aux Néerlandais de La Haye (87-67) pour le compte de la 4e journée de l'Elite Silver en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Les Liégeois ont fait la différence en première mi-temps. Bien emmenés par Bram Bogaerts (19 points) et Ioann Iarochevtich (20 points), les joueurs de Lionel Bosco prenaient le large après 20 minutes de jeu (26-12 et 53-25). Au retour des vestiaires, les Néerlandais remontaient sur le parquet avec un peu plus d'intensité, sous la houlette de Bart Bijnsdorp (22 points) pour revenir à 65-48 mais les Liégeois reprenaient leur marche en avant au dernier acte (22-19) pour finalement s'imposer 87-67. Le classement de l'Elite Silver est toujours dominé par le Spirou de Charleroi avec 18 points. Suivent Limburg United (17), Leeuwarden (17), Liège (17), Alost (16), Weert (16), Yoast United (15), Amsterdam (15), Den Helder (15), le Brussels (14) et La Haye (12). (Belga)