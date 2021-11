BNXT League - Limburg United s'impose après prolongation à Mons

(Belga) Limburg United s'est imposé après prolongation sur le parquet de Mons (86-90) samedi soir pour le compte de la 8e journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Louvain l'a également emporté à la maison contre Malines (75-69).

Match renversant entre Limburg United et Mons-Hainaut. Si la première mi-temps était complètement à l'avantage des visiteurs (11-27 et 25-42 à la pause), notamment grâce à Yannick Desiron (30 points et 12 rebonds), les Montois ne lâchaient rien après le repos. Petit à petit, les locaux réduisaient l'écart (47-55) dans le sillage d'Emmanuel Nzekwesi (26 points et 13 rebonds). Dans un dernier quart-temps à suspense, les Borains arrachaient finalement une prolongation sur la marque de 70 partout. Les cinq minutes complémentaires ont finalement tourné à l'avantage des visiteurs (86-90) qui empochent leur 2e succès de la saison. Dans le même temps, Louvain s'est imposé à domicile (38-34 à la pause et 75-69) face à Malines. Le Louvaniste Nick McGlynn termine meilleur joueur du match avec 18 points et 10 rebonds. Ostende reste en tête du classement (7-0) de la BNXT League. Suivent Mons (5-3), Anvers (5-2), Alost (4-4), Louvain (4-3), Limburg United (2-6), Malines (3-3), Liège (2-5), Charleroi (2-4) et le Brussels (1-5). (Belga)