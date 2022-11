BNXT League - Louvain domine le Brussels en match avancé de la 5e journée

(Belga) Les Bears de Louvain ont dominé le Brussels 69 à 53 (mi-temps: 31-25) pour le compte d'un match avancé de la 5e journée du championnat de Belgique de basket, première phase de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais, mercredi à Louvain.

L'Américain Jordan Skipper-Brown a été le meilleur réalisateur côté louvaniste avec 22 points (10 rebonds) pour 17 unités au Slovène Zan Kosic. L'Américain John Fulkerson a aussi réussi un double-double (10 points 13 rebonds). Côté bruxellois, Kevin Tumba a fini avec 14 points et 10 rebonds. Au classement, les Louvanistes, qui enregistrent leur second succès de la saison, sont 4es et le Brussels qui ne compte qu'une seule victoire au compteur pointe en 6e position. (Belga)