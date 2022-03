BNXT League - Louvain sans pitié pour Den Bosch

(Belga) Louvain s'est imposé, sans problème, mercredi soir face aux Néerlandais de Den Bosch (84-65) pour le compte de la 3e journée en Elite Gold de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Sous l'impulsion de Joshua Heath (19 points et 9 passes), les Louvanistes prenaient rapidement le large dans un premier quart-temps à sens unique (28-12). Les Néerlandais de Den Bosch réagissaient dans le deuxième acte pour revenir dans le coup même si les locaux remettaient un coup avant de rejoindre les vestiaires (41-31). Après la pause, le collectif des Bears (quatre joueurs à plus de dix points) faisait des merveilles et l'écart prenait des proportions inquiétantes pour les visiteurs (65-47). Sur le velours, les joueurs d'Eddy Casteels géraient les dix dernières minutes pour s'imposer sans trembler 84-65. Le classement de l'Elite Gold est toujours dominé par Ostende (22 points). Suivent Leiden (22), Den Bosch (21), Malines (20), Louvain (19), Mons (19), Groningue (18), Anvers (18), Zwolle (17) et Feyenoord (16).