BNXT League - Malines bat Ostende et relance la finale

(Belga) Giflé samedi à Ostende lors de la première rencontre de la finale du championnat de Belgique de basket messieurs, Malines a remis les pendules à l'heure lundi soir en s'imposant 84-74 (mi-temps : 43-38) contre les Côtiers. Les deux équipes sont à égalité avec une victoire partout.

Après une très large défaite samedi à Ostende (103-60) pour leur premier match de leur histoire en finale du championnat de Belgique, les Malinois ont parfaitement bien entamé la rencontre en menant 26-16 après 10 minutes. Malines s'est montré très précis au tir, avec 52% de réussite, et a pu compter sur les 24 points de Domien Loubry et les 21 unités de Shizz Alston pour s'imposer. Du côté des champions en titre, Levi Randolph n'a pas affiché son rendement habituel et n'a inscrit que 7 points avec un mauvais 2/11 au tir. Le club ostendais, en quête d'un onzième sacre de rang, le 23e de son histoire, aura l'occasion de reprendre l'avantage mercredi devant son public. La finale se poursuivra le 27 mai à Malines pour le 4e match et, si nécessaire, le 5e et dernier duel se tiendra à Ostende le 29 mai. (Belga)