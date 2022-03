BNXT League - Mons et Charleroi s'imposent sans trembler

(Belga) Mons s'est imposé à domicile vendredi soir face aux Néerlandais de Feyenoord (76-67) pour le compte de la 4e journée en Elite Gold de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. En Elite Silver, le Spirou de Charleroi l'a emporté contre Yoast United (81-66).

Après deux défaites consécutives, Mons s'est ressaisi à la maison contre Feyenoord. Pourtant, en première mi-temps, les visiteurs ont posé pas mal de problèmes aux Montois qui étaient privés d'Emmanuel Nzekwesi, malade, et de Justin Cage, blessé. Jarrid Rhodes était en réussite (17 points) pour permettre aux Néerlandais de virer en tête à la pause (20-17 et 30-32). Au retour des vestiaires, c'était au tour de David Nichols (17 points) de se mettre en évidence dans un quart-temps à sens unique (29-13). Largement aux commandes (59-45), Mons gérait les dix dernières minutes pour finalement s'imposer sans trembler 76-67. Le classement de l'Elite Gold est toujours dominé par Ostende (22 points). Suivent Leiden (22), Den Bosch (21), Mons (21), Malines (20), Louvain (19), Groningue (18), Anvers (18), Zwolle (17) et Feyenoord (17). En Elite Silver, le Spirou n'a pas éprouvé de difficulté pour s'imposer face à Yoast United. Privés d'Alex Libert, malade, les Carolos ont pu s'appuyer sur Rafael Lisboa (18 points, 5 rebonds et 8 passes) pour prendre les commandes en première mi-temps (38-35) et faire la différence au retour des vestiaires 81-66. Le Spirou de Charleroi reste en tête de l'Elite Silver avec 20 points. Suivent Limburg United (17), Leeuwarden (17), Liège (17), Alost (16), Yoast United (16), Weert (16), Amsterdam (15), Den Helder (15), le Brussels (14) et La Haye (12). (Belga)