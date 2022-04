BNXT League - Mons renversé par Leiden en Elite Gold

(Belga) Mons-Hainaut s'est incliné 74-66 à Leiden, mercredi, lors de la septième journée de l'Elite Gold en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Les Montois menaient pourtant 31-46 à la pause et même de 20 points, 32-52, en début de troisième quart-temps avant de complètement s'effondrer: les Néerlandais ont infligé un partiel de 26-0 entre la fin du troisième quart, conclu 52-52, et le début du dernier, où ils ont réussi deux trois points de suite pour prendre l'avantage. Le Danois Asbjoern Midtgaard a inscrit 20 points pour Leiden, Emmanuel Nzekwesi en a mis 19 pour Mons. Avec 28 points, Leiden revient ainsi à la hauteur de Malines, deuxième, à 1 point d'Ostende. Mons est quatrième avec 26 points. Viennent ensuite Den Bosch (25), Louvain (25), Groningue (23), Anvers (22), Zwolle (21) et Feyenoord (19).