BNXT League - Ostende remporte la Supercoupe face à ZZ Leiden

(Belga) Ostende s'est imposé (68-90) face à ZZ Leiden samedi soir à Bois-le-Duc (Pays-Bas) pour le compte de la Supercoupe de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais, qui mettait aux prises les champions en titre de Belgique et des Pays-Bas.

Le début de match était pourtant à l'avantage des champions néerlandais qui prenaient rapidement les commandes sous la houlette de Jhonathan Dunn (24 points au total) pour faire 17-10 après quelques minutes. Dario Gjergja, le coach ostendais, était obligé de rapidement prendre un temps-mort pour calmer l'hémorragie et la réaction des Côtiers ne se faisait pas attendre. Sous l'impulsion de Servaas Buysschaert, les champions de Belgique plaçaient un 0-12 pour reprendre les commandes (17-22). Bien lancé, Ostende continuait à imposer un rythme élevé à la rencontre pour s'installer confortablement en tête au marquoir (18-29) et rejoindre les vestiaires avec une dizaine de points d'avance (39-49). Après la pause, Les Côtiers maintenaient la pression au fur et à mesure que l'écart grandissait (54-75) pour finalement s'offrir une victoire facile (68-90) et un premier titre cette saison. Levi Randolph termine meilleur marqueur côté ostendais (16 points) alors que Pierre-Antoine Gillet en ajoute 14. Jhonathan Dunn fini avec 24 points pour ZZ Leiden. (Belga)