BNXT League : Ostende remporte le choc à Anvers après prolongation

(Belga) Ostende s'est imposé dimanche après-midi sur le parquet d'Anvers, après prolongation (85-88), pour le compte de la 8e journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Ce choc entre Anvers et Ostende a tenu toutes ses promesses. Si le début de la rencontre était à l'avantage des Anversois (8-0), les Ostendais pouvaient s'appuyer sur leur secteur intérieur (15 points et 7 rebonds pour Haris Bratanovic) pour reprendre les commandes à la pause (36-37). Au retour des vestiaires, les Côtiers continuaient sur leur lancée pour creuser un premier écart (42-52). Moment choisi par l'Anversois Jaylen Hands (12 points) pour prendre les choses en main et ramener son équipe dans le sillage des visiteurs (60-63) avant qu'Elvar Fridriksson n'envoie un shoot du milieu du terrain à la dernière seconde pour envoyer les deux équipes en prolongation (71-71). Un temps complémentaire qui voyait les champions en titre faire la différence grâce à Phil Booth (17 points) pour finalement filer vers la victoire au bout du suspense (85-88). Au classement, Ostende reste en tête avec un bilan de 8 victoires en autant de rencontres. Suivent Anvers (5-3), Mons (5-3), Alost (4-4), Louvain (4-3), Limburg United (2-6), Malines (3-3), Liège (2-5), Charleroi (2-4) et le Brussels (1-5). (Belga)