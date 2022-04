BNXT League - Ostende s'assure l'avantage du terrain pour les playoffs nationaux

(Belga) Ostende est assuré d'avoir l'avantage du terrain jusqu'en finale des playoffs nationaux après sa victoire 96-81 contre Feyenoord lors de la 9e journée de la phase transfrontalière de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball, samedi.

En Elite Gold, Ostende avait besoin d'une victoire contre Feyenoord pour s'assurer la première place du classement et donc l'avantage du terrain jusqu'en finale des playoffs nationaux. Après une première période équilibrée, les Côtiers ont émergé après le repos pour s'imposer 96-81 et assurer leur première place devant Malines, vainqueur de Zwolle 92-84. Louvain grimpe lui à la 4e place grâce à son succès 86-57 contre Leiden et dépasse Mons qui glisse à la 6e place après sa défaite 74-83 contre Groningue Ostende et Malines sont donc directement qualifiés pour les demi-finales des playoffs nationaux qui concernent les cinq équipes belges de l'Elite Gold et la meilleure équipe belge de l'Elite Silver, à savoir Charleroi qui s'est imposé 95-58 contre La Haye samedi soir. Anvers, Louvain et Mons seront les trois autres équipes à disputer les playoffs nationaux. Alost, Limburg United, le Brussels et Liège joueront eux le premier tour des playoffs transfrontaliers de la BNXT League et seront rejoints au fur et à mesure par les équipes éliminées dans les playoffs nationaux. Les vainqueurs des playoffs nationaux feront eux leur entrée en demi-finale des playoffs transfrontaliers. (Belga)