BNXT League - Playoffs belges: Louvain vient s'imposer à Malines dans le premier match des demies

(Belga) Louvain est venu s'imposer 63-72 à Malines (repos 40-37) dans la première manche de la demi-finale des playoffs belges de la BNXT League le championnat belgo-néerlandais de basket. La série se joue au meilleur des cinq matchs.

Les Louvanistes ont connu la meilleure entame filant de 5-5 à 12-19 et 16-24 après dix minutes. Les Malinois trouvèrent la réponse dès le début de la deuxième période, notamment en transition (17 points au total), en infligeant un 9-0 (25-24) aux Bears. Louvain reprit encore brièvement les commandes 30-33 mais à la pause les Kangoeroes étaient devant 40-37. Maître du rebond (29-41), Louvain retrouva la clé après la pause. Le marquoir évolua à sens unique 40-44 sous l'impulsion de Thibault Vanderhaegen (15 pts) et Jakob Cebasek (21 pts, 8 rebs). La défense louvaniste fit aussi son job (Malines ne tourna qu'à 38 % de réussite contre 45 % aux Bears) et après 30 minutes le plus gros écart du match était enregistré : 49-60. Malines a bien tenté de réagir dans les dix dernières minutes. Domien Loubry, redoutable d'efficacité (6/7 dont 5/6 à 3 pts pour 21 pts) mais trop esseulé, a permis aux Kangoeroes de grignoter leur retard après 56-66 et revenir à 63-66 à 69 secondes de la fin du match. Mais les Malinois ne réussirent pas à se rapprocher davantage. La 2e manche se jouera jeudi soir à Louvain. L'autre demi-finale met en présence le champion en titre le BC Ostende à Mons-Hainaut. Elle débutait mardi à 20h30 à la Côte. (Belga)