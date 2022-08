BNXT League - Reggie Upshaw complète l'effectif des Giants

(Belga) Les Giants d'Anvers ont ajouté un dernier élément à leur effectif avec l'Américain Reggie Upshaw, a annoncé vendredi l'équipe belge de basket. L'ailier fort de 27 ans, 2m01, remplace Cameron Krutwig et arrive du club néo-zélandais des Wellington Saints, son troisième club la saison dernière après Budivelnyk (Ukraine) et Mitteldeutscher BC (Allemagne).

Avec les Belges Jean-Marc Mwema, Roby Rogiers, Seppe D'Espallier, Thijs De Ridder et Quinten Smout, ainsi que les cinq joueurs étrangers Quentin Goodin, Maurice Watson, Royce Hamm, Arik Smith et Reggie Upshaw, l'effectif anversois affiche 10 joueurs professionnels. Les deux dernières places seront complétées par des jeunes talents issus de l'équipe réserve. La saison dernière, les Giants ont terminé à la 4e place de la phase classique belge avant de prendre la porte en quarts de finale des playoffs belges et au 4e tour de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais. (Belga)