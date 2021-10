BNXT League - Succès pour Charleroi et Louvain

(Belga) Le Spirou de Charleroi s'est imposé vendredi soir sur le parquet de Limburg United (67-72) pour le compte de la 4e journée de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans l'autre match de la soirée, Louvain s'est imposé après prolongation sur le parquet de Liège (94-97).

C'est avec son nouveau coach, Raymond Westphalen, qui a pris la place de Sacha Massot, évincé il y a quelques jours, que Limburg United accueillait le Spirou de Charleroi. Après une première mi-temps équilibrée (38-38), les Carolos ont fait la différence au retour des vestiaires, notamment grâce à une bonne adresse au périmètre qui leur a permis de prendre les commandes (49-59). Les Limbourgeois ont poussé dans les dernières secondes mais n'ont pas pu inverser la tendance (67-72). Jonas Delalieux (Limburg United) termine meilleur marqueur du match avec 15 unités. Dans l'autre match de la soirée, Louvain s'est imposé au bout du suspense, après prolongation, à Liège (94-97). Les visiteurs ont rapidement pris les commandes de la rencontre (38-52 à la pause) avant de voir les Liégeois refaire leur retard, petit à petit, pour arracher la prolongation au terme d'un dernier quart-temps remporté 23-10. Finalement, Louvain a fait la différence dans le temps complémentaire pour remporter sa deuxième victoire de la saison. Jakob Cebasek (Louvain) et Maxime Depuydt (Liège) terminent la rencontre avec 26 unités chacun. Au classement, Charleroi et Louvain reviennent à la 3e place avec un bilan de 2 victoires pour 2 défaites, derrière Ostende et Mons. Limburg United et Liège ferment la marche avec respectivement 4 et 3 défaites en autant de rencontres. (Belga)