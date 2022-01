BNXT League - Trois joueurs positifs au Covid à Ostende après le match de Ligue des Champions

(Belga) Trois joueurs ostendais ont été testés positifs au Covid-19 jeudi suite à des tests effectués après la rencontre de Ligue des Champions disputée mardi face aux Bosniens d'Igokea (défaite 87-72) qui ont, eux, déploré sept cas positifs dans leurs rangs à l'issue de la rencontre.

Après la première manche du play-in qualificatif pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket qui s'est tenue mardi dernier, le club ostendais a été informé par son adversaire, les Bosniens d'Igokea, que sept joueurs avaient été testés positifs. Suite à cela, les Côtiers ont effectué des tests et il s'avère que trois Ostendais sont positifs au Covid-19. Ils ont été directement placés en quarantaine tandis que les autres joueurs, ainsi que le staff, sont surveillés et testés quotidiennement. Face à cette situation, les dirigeants d'Ostende ont demandé à ce que les rencontres prévues vendredi et dimanche en BNXT League, respectivement face à Mons et Liège, soient reportées. "Nous attendons à présent une position officielle des clubs et de la League", explique le club sur ses réseaux sociaux. Les dirigeants ostendais attendent également des informations venant des responsables de la Ligue des Champions afin de savoir si la deuxième manche prévue mercredi face à Igokea pourra se tenir ou non. En BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, Ostende pointe à la première place avec un bilan parfait de onze victoires en autant de rencontres. (Belga)