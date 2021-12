BNXT League - Victoires pour le Spirou de Charleroi et les Giants d'Anvers

(Belga) Le Spirou de Charleroi s'est imposé, mercredi soir, sur son parquet, face à Alost (74-70) en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans le même temps, Anvers n'a fait qu'une bouchée du Phoenix Brussels (65-103).

Les Carolos ont rapidement pris les commandes de la rencontre via Vincent Kesteloot (12 points) qui mettait les joueurs de Sam Rotsaert sur la bonne voie (22-16 et 38-31 à la pause). Les Alostois réagissaient au retour des vestiaires, grâce à Ivan Maras (18 unités), pour passer devant pour la première fois du match à la 27e minute (46-47). Dans le dernier acte, les deux équipes se rendaient coup pour coup avant qu'Alex Libert n'offre finalement la victoire aux Carolos sur la ligne des lancers-francs (74-70). Dans l'autre match de la soirée, malgré un excellent début de match (25-18), le Brussels a subi les foudres des Giants d'Anvers. Très collectifs (26 passes), les Anversois renversaient complètement la vapeur à la pause (45-50) avant d'étouffer les Bruxellois en deuxième mi-temps (52-80 et 65-103). Matt Tiby termine meilleur marqueur du match avec 17 points. Le classement de la BNXT League est toujours dominé par Ostende qui présente un bilan parfait de 11 victoires en 11 matchs. Suivent Anvers (8-4), Malines (7-3), Louvain (6-5), Mons (6-4), Charleroi (5-6), Alost (4-7), Limburg United (3-7), le Brussels (1-10) et Liège (2-7). (Belga)