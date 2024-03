Bocholt assuré de la première place, Visé sombre à Aalsmeer, Les Lions s'imposent à Pelt

Dans le derby belgo-belge entre Eupen et Izegem, ce sont les germanophones qui l'ont emporté 32-25. Eupen se prépare depuis quelques semaines pour la finale de la Coupe, n'ayant plus d'autre objectif jusqu'au terme de la saison.

Hubo, qui recevait Bevo, s'est incliné 34-35 tandis que Hurry Up a profité de la visite de Houten pour engranger une nouvelle victoire 38-31

Si Bocholt et Visé sont assurés de participer au Final 4, les deux derniers strapontins que se disputent trois équipes néerlandaises seront attribués le weekend prochain lors de la dernière journée de la phase classique

Au classement , Bocholt est en tête avec 35 points devant Visé (31), les Lions (29), Aalsmeer et Volendam (28). Suivent Hurry Up (23), Pelt (22), Bevo (20), Eupen (19), Hubo (12), Houten (3) et Izegem.