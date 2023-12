Bocholt sort vainqueur du choc de Bene League face aux Lions

Bocholt l'a emporté 27-28 face aux Kembits Lions dimanche à Sittaard,aux Pays-bas, lors du choc de la quinzième journée de Bene-League de handball entre le deuxième et le troisième du classement.

Mené après 46 secondes, Bocholt égalisait à la 4e minute et prenait progressivement la rencontre à son compte pour mener de quatre unités à la mi-temps.

Bocholt connut un début de seconde période difficile, les visités se montraient beaucoup plus agressifs en défense alors que les visiteurs éprouvaient plus de difficultés à poser leur jeu alors que le gardien Clem Leroy assurait entre les perches chez les Limbourgeois. Les Lions revenaient à 20-21 à la 38e avant que les Belges ne se ressaisirent et reprenaient quatre goals d'avance à la 50e (22-26). Durant les dix dernières minutes, les Néerlandais ont gêné Bocholt en pratiquant une défense haute, ce qui obligea les Belges à tirer à distance, ce dont ils ne sont pas friands. Les Lions revinrent à 27-28 dès l'entame de la dernière minute mais les Belges tinrent la distance pour l'emporter 27-28.