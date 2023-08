Bolingo, qualifiée sur 400m: "Contente d'avoir bien exécuté les consignes imposées"

En ce dimanche, jour de fête nationale hongroise, Budapest, sa capitale, avait revêtu son plus beau ciel azur. Cynthia Bolingo n'a pas donc pas trop eu à regretter d'avoir dû se lever à l'aube, d'autant qu'elle a assuré sa place en demi-finales du 400m. Elle a terminé 2e de sa course en 50.29 secondes, signant le 3e chrono des concurrentes. L'athlète de 30 ans égale par la même occasion sa 2e performance personnelle, terminant à 10/100e de son record national (50.19 depuis le 2 septembre dernier au Mémorial Van Damme).

La qualification directe passait par une place parmi les trois premières de sa course, ou un des six autres meilleurs temps dans l'ensemble des séries parmi les non classées en ordre utile. Placée au couloir 2, Bolingo n'a été devancée à l'arrivée que par la Polonaise Natalia Kaczmarek (50.02).

"Je suis contente d'avoir bien exécuté les consignes imposées par ma coach (Carole Bam). J'étais assez stressée et je suis aussi contente d'avoir bien géré ce stress. Ce ne sont que mes deuxièmes championnats du monde (après ceux de 2015 à Pékin, elle courait le 200m), les premiers sur 400. J'ai de l'expérience mais moins que d'autres".