Bonne soirée pour cinq clubs belges, Izegem toujours bredouille

Izegem, enfin, s'est logiquement incliné dans sa salle face aux Lions 28-36.

Au classement, Bocholt et les Lions mènent la danse (22 pts) devant Visé (21), 3e avec un match de moins. Volendam est 4e (18), suivi par Aalsmeer (17). La 6e place est partagée par Eupen et Pelt (15). Viennent ensuite Hurry up (13), talonné par Bevo (12). Antépénultième Hubo (8) précède Houten (3) et Izegem toujours bredouille (0).

Ce mercredi 13 décembre Visé accueille Hubo dans un match d'alignement comptant pour la 13e journée. Une victoire propulserait les Visétois en tête du classement.