Boris Taeldeman vice-champion d'Europe juniors du skiff à Varèse

(Belga) Le skiffeur belge Boris Taeldeman a décroché la médaille d'argent des championnats d'Europe juniors, dimanche à Varèse, en Italie. En finale, le Gantois de 18 ans n'a été devancé que par le Britannique Marcus Chute, qui a dominé la course de but en bout. Taeldeman a battu au sprint le Français Pierre Molins pour la 2e place.

Taeldeman, champion de Belgique du skiff juniors, a pris un départ très lent, pointant en 6e et dernière position à la mi-course. Le sociétaire de la GRS était déjà remonté à la 3e place aux 1.500 m avant de dépasser le Suisse Nicola Berger lors de l'emballage final. Taeldeman a fini, en 7:05.73, à plus de 6 secondes du vainqueur. Le Français Pierre Molins a complété le podium 2 centièmes derrière le rameur belge. Marcus Chute succède au palmarès de l'Euro au Belge Aaron Andries, vainqueur en 2021 à Munich. Le Gantois avait lui-même succédé au Brugeois Tristan Vandenbussche, couronné en 2019 à Essen (All). L'édition 2020 avait dû être annulée en raison de la pandémie. (Belga)