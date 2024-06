Boston domine Dallas dans le premier match de la finale

Les hommes de Joe Mazzulla ont contrôlé la dernière période et l'emportent 107-89. Jaylen Brown a conclu la rencontre avec 22 points. De retour de blessure après cinq semaines, Kristaps Porzingis s'est illustré avec 20 points et 6 rebonds. Jayson Tatum a ajouté 16 points et 11 rebonds. Chez les Mavericks, Luka Doncic a mis 30 points et pris 10 rebonds alors que Kyrie Irving a été limité à 12 unités.

La série se poursuivra dimanche, toujours à Boston.