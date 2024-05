Boston émerge en fin de rencontre face à Indiana et n'est plus qu'à un match des finales

Les Boston Celtics mènent 3-0 dans leur série face aux Indiana Pacers, en finale de la Conférence Est en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Boston a remporté le match 3 (111-114) à l'extérieur, samedi, et n'a plus qu'à remporter une seule confrontation pour retrouver les finales NBA comme en 2022.

Privés de leur meneur Tyrese Haliburton, blessé aux ischio-jambiers, les Pacers ont pourtant dominé la rencontre. Ils ont bâti une avance de 12 points au repos, qui a même atteint 18 unités pendant les 2e et 3e quart-temps. Andrew Nembhard a endossé le rôle de leader en l'absence d'Haliburton, et il a compilé 32 points, 9 assists et 4 rebonds en faveur d'Indiana.

En face, Boston n'a pas jeté l'éponge en réduisant l'écart à chaque fois. Les Celtics étaient menés 109-101 à moins de 2:30 de la fin de la rencontre. Les cadors de l'équipe ont uni leur force pour revenir à 2 points dans la dernière minute. Jrue Holiday s'est alors montré décisif en inscrivant un panier avec la faute pour prendre le contrôle avant de chiper le ballon à Nembhard dans les dernières secondes.