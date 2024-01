Boston et Milwaukee surpris, les Clippers écrasent Phoenix

Boston et Milwaukee, les deux premiers classés de la Conférence Est, ont été battus respectivement à Indiana (133-131) et contre Utah (116-132) lundi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball. Dans l'affiche de la soirée dans la Conférence Ouest, les Los Angeles Clippers n'ont fait qu'une bouchée de Phoenix (138-111).

Une défaite qui n'empêche pas Boston de garder confortablement la tête de la Conférence Est devant Milwaukee, battu par Utah et qui enchaîne une quatrième défaite en cinq matches. En l'absence de Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo a réalisé un triple-double (25 points, 10 rebonds, 11 assists) insuffisant pour répondre au collectif du Jazz avec cinq joueurs entre 19 et 21 points marqués.

Derrière, Miami a assuré sa 4e place grâce à sa victoire 120-113 contre Houston et Chicago est remonté au 9e rang en s'imposant 112-119.

À l'Ouest, l'affiche de la soirée entre les Los Angeles Clippers et Phoenix a tourné à l'avantage des Californiens. Avec 25 points de Paul George et un double-double de James Harden (19 points, 10 assists), les Clippers ont fait la différence dans le quatrième quart-temps pour finalement s'imposer 138-111 et conforter sa 4e place au classement de la Conférence.

Plus haut dans le tableau, Oklahoma City occupe toujours la 2e place grâce à sa victoire 128-136 à Washington grâce aux 32 points de Shai Gilgeous-Alexander, bien épaulé par Chet Holmgren, auteur de 31 points.