Boston signe une huitième victoire de rang et maintient sa domination sur la NBA

Jaylen Brown a inscrit 30 points assortis de 8 rebonds pour mener les siens à leur 8e victoire de suite. En face, Jalen Brunson (34 points, 9 points) n'a su enrayer la machine verte au Madison Square Garden. Boston compte 8 matchs d'avance au classement sur Cleveland (2e, 36v-19d).

Les Knicks demeurent engagés dans une lutte acharnée pour les playoffs à l'Est. Derrière Milwaukee (36v-21d) et Cleveland, qui ont respectivement deux et trois matchs d'avance sur NY, cinq équipes se tiennent en 2,5 matchs. Les Knicks, Philadelphie (33v-23d), Orlando (32v-25d), Indiana (32v-25d) et Miami (31v-25d) sont dans un mouchoir de poche alors que seul le top 6 est assuré de disputer les playoffs. Les équipes entre la 7e et la 10e place joueront le play-in.