Boston s'impose à Indiana, les Bucks battus malgré 48 points de Giannis Antetokounmpo

Dominés en quarts de finale de la Coupe NBA début décembre, Boston a pris sa revanche sur le parquet des Indiana Pacers pour consolider sa place de leader à l'est (28 victoires - 7 défaites).

Les Celtics ont pourtant rapidement perdu leur pivot Kristaps Porzingis, touché à l'oeil. Malgré ses fautes, Jayson Tatum a réussi un récital avec 38 points et 14 rebonds (14 sur 23 au tir), et été bien relayé par Jaylen Brown (31 points). En face, Tyrese Haliburton (17 points, 7 passes) a souffert face à la défense de Jrue Holiday, à l'image de son équipe, qui a cumulé son plus faible total de points cette saison (8 sur 42 à 19%).