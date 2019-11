Boxe: le Français Arsen Goulamirian conserve son titre mondial WBA des lourds-légers

Le Français Arsen Goulamirian a conservé son titre mondial WBA des lourds-légers en battant l'Australien Kane Watts par KO à la 4e reprise, vendredi à Bercy.

Il s'agissait de la première défense d'une ceinture de "super-champion" acquise sans combattre par le Français après l'arrêt de la carrière de l'ancien détenteur, le Russe Denis Lebedev en juillet.

Goulamirian (32 ans), qui n'avait plus boxé depuis un an et un succès contre l'Australien Mark Flanagan le 20 octobre 2018, a largement dominé les débats face à un adversaire de 37 ans, seulement classé 11e par la WBA et n'étant jamais monté sur un ring en dehors de son pays. Envoyé au tapis au 1er et 2e rounds, Watts (21 victoires, 4 défaites) a fini par céder à la 4e reprise après un terrible enchaînement au corps du Français.

Goulamirian reste ainsi invaincu en 25 combats (dont 17 victoires avant la limite) et peut désormais espérer affronter des opposants de plus gros calibre avant éventuellement de s'attaquer aux ceintures mondiales des trois autres grandes fédérations professionnelles (WBC, WBO, IBF).

Le boxeur d'origine arménienne est l'un des deux Français à posséder un titre mondial avec Nordine Oubaali, champion WBC des coq.