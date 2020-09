Boxe: Paquiao veut combattre McGregor l'année prochaine

La légende philippine de la boxe Manny Pacquiao veut combattre la star irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor l'année prochaine, a annoncé son conseiller Jayke Joson dans un communiqué samedi.

"Manny Pacquiao va combattre la superstar Conor McGregor l'année prochaine", a déclaré Jayke Joson, l'assistant de longue date de Pacquiao, ajoutant que les négociations entre les deux champions étaient en cours.

"Nos avocats finalisent tous les détails confidentiels, mais les deux boxeurs se préparent pour ce combat de boxe épique", a précisé Joson.

Le combat pourrait être organisé au Moyen-Orient après la fin de la pandémie de coronavirus et Pacquiao donnera une partie de ses gains aux victimes philippines du Covid-19, a également déclaré le conseiller de Pacquiao.

L'un des représentants du boxeur philippin, Sean Gibbons, avait indiqué peu avant à Los Angeles que le champion du monde dans huit catégories de poids envisageait d'affronter McGregor. Un combat qui serait un "événement mondial formidable" selon Gibbons.

Plus tôt vendredi, l'Irlandais, qui avait combattu et perdu contre le roi des poids welters Floyd Mayweather en 2017 et qui a annoncé sa retraite de combattant MMA en juin, avait annoncé sur Twitter qu'il allait "boxer contre Manny Pacquiao prochainement au Moyen-Orient".

"Ce sera un véritable honneur d'avoir affronté deux des plus grands boxeurs de l'ère moderne", a-t-il ajouté.

Dans la foulée, l'agent de McGregor, Audie Attar, avait confirmé que des discussions pour cet éventuel combat étaient en cours, évoquant une date possible en décembre ou en janvier au Moyen-Orient.

McGregor a fait parler de lui en septembre en étant placé en garde à vue deux jours en Corse pour exhibition sexuelle, sans poursuites au bout.

De son côté, Manny Pacquiao, 41 ans, n'a plus boxé depuis qu'il a remporté la ceinture WBA des poids welters aux dépens de Keith Thurman à Las Vegas en juillet 2019.

Depuis quelques années, il parvient à mener une carrière politique aux Philippines, où il est sénateur élu, tout en continuant à boxer au plus haut niveau.