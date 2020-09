Boxe: retour gagnant pour Estelle Mossely

La boxeuse française Estelle Mossely a effectué un retour gagnant sur les rings, plus de quatre mois après avoir donné naissance à son 2e enfant, en battant sa compatriote Aurélie Froment aux points, vendredi à la Paris La Défense Arena.

La championne olympique (2016), dont le dernier combat professionnel remontait au 5 octobre 2019, a largement dominé son adversaire, venue du pied-poing. Avant l'affrontement vedette de la soirée entre son mari Tony Yoka et Johann Duhaupas, Mossely a rapidement pris la mesure de Froment, malmenée à partir de la 2e reprise, même si elle a fini avec un cocard à l'oeil gauche consécutif à un coup de tête.

La Française, qui détient une ceinture mondiale mineure (IBO des poids légers) depuis juin 2019, reste ainsi invaincue en 7 sorties chez les pros, dont 1 victoire avant la limite.

"Je me dis que j'ai bien fait de remonter sur le ring, ça me démangeait", a déclaré Estelle Mossely. "J'ai pris du plaisir à boxer mais je sais que je ne suis pas encore au top, parfois je me sentais fatiguée".

"Il y a encore du travail pour revenir à mon niveau d'avant grossesse mais c'est un bon départ. C'était un 8 rounds et j'ai gagné, je n'ai pas à me plaindre. Je suis sur une bonne lancée et je vais vite réenchaîner parce que je veux défendre ma ceinture très rapidement. L'idéal ce serait en novembre", a souligné la boxeuse de 28 ans.